Опрос: россияне предпочитают держать дома кошек

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Более 70% россиян держат дома хотя бы одного питомца, при этом жители России предпочитают котов - они живут у 55% владельцев домашних животных, следует из опроса дочерней компании Сбербанка "Сбербанк страхование" (есть в распоряжении ТАСС).

Опрос проводился среди жителей 75 городов с населением более 500 тыс. человек.

"Три четверти россиян (73%) держат дома хотя бы одного четвероногого питомца. При этом жители России больше любят котов - они живут у 55% владельцев домашних животных, тогда как собаки - у 37%", - сказано в опросе.

Других домашних питомцев (аквариумных рыбок, грызунов, попугаев и т. д.) россияне заводят только в 8% случаев в общей сложности.

По данным "Сбербанк страхования", 32% россиян признается, что подобрали своего нынешнего питомца на улице, а еще 7% взяли животное из приюта. Тратить на покупку пушистых любимцев большие суммы россияне не готовы. За котенка в среднем по стране респонденты собираются заплатить 543 рубля, за щенка - 1 700 рублей. Заводя домашнего питомца, не все задумываются о том, что за их содержание также придется платить. Между тем, 84% владельцев, по данным опроса, только на лечение животных тратят около 10 тыс. рублей в год.

В компании "Сбербанк страхование" отмечают, что сейчас 4% владельцев кошек и собак в среднем по стране готовы рассмотреть страхование медицинских расходов на лечение своих домашних питомцев, в Москве их доля достигает 7%. При этом интерес к этому виду страхования в декабре-январе 2020-2021 годов вырос на 66% по сравнению с тем же периодом 2019-2020 годов.