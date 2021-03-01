СМИ: 65% японцев не видят продвижения в работе по очистке районов Фукусимы от радиации

ТОКИО, 1 марта. /ТАСС/. По меньшей мере 65% жителей Японии в той или иной степени не видят продвижения в работе по очистке от радиации районов префектуры Фукусима, которые были заражены после аварии на АЭС "Фукусима-1" весной 2011 года. Об этом свидетельствуют опубликованные в понедельник результаты социологического опроса, проведенного телеканалом NHK.

Кроме того, 29% респондентов заявили, что в префектуре также не продвигаются работы по восстановлению пострадавших от землетрясения и цунами районов.

Опрос проводился с ноября по декабрь 2020 года по почте методом случайной выборки. В нем приняли участие 2 311 респондентов.

Авария на АЭС "Фукусима-1" произошла в марте 2011 года, когда в результате удара цунами на станции вышли из строя системы энергоснабжения и охлаждения. В результате в трех реакторах расплавилось ядерное топливо, которое прожгло их защитные корпуса. Это сопровождалось взрывами водорода и выбросом большого объема радиоактивных веществ, что привело к заражению прилегающих к станции районов. Отдельные пятна радиоактивности были обнаружены и в других местах Японии.