Стали известны самые популярные пароли в 2020 году

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Пароли, состоявшие из простой последовательности цифр, стали самыми распространенными в 2020 году. В список наиболее популярных паролей на латинице впервые вошли asdasd и asdfghjkl, а на кириллице - "марина", сообщают в понедельник "Известия" со ссылкой на исследование разведки утечек данных DLBI.

Пароли вроде "12345", "123456789" и "000000" лидируют в рейтинге самых популярных комбинаций среди пользователей, четвертое место у слова password. Новыми участниками списка стали "123123", "1234567" и "000000". Шестизначный код "123456" сохранил лидерство в рейтинге в прошлом году. По данным газеты, в списке 2020 года нет вариаций паролей на базе сочетания букв qwerty, которые занимали около половины мест в топах прошлых лет.

Сервисом DLBI было проанализировано около 300 млн попавших в сеть в течение прошлого года сведений для входа в аккаунты пользователей. Уточняется, что изучались базы с данными для авторизации в личных кабинетах социальной сети netlog.com, где было исследовано 53 млн пар логинов и паролей, а также 33 млн пар для Livejournal, 68 млн - пользователей сообщества виртуальных питомцев neopets.com и 42 млн - сервиса хостинга фотографий fotolog.com.

Мировой рейтинг паролей 2020 года, вариации которых включают в себя только буквы, имеет последовательное сочетание символов в порядке, в котором они указаны на клавиатуре: qwerty, qwertyuiop, zxcvbnm, qazwsx. Новыми участниками топа стали в этой категории стали asdfghjkl и asdasd.

Как сообщил основатель DLBI Ашот Оганесян, в 2020 году всего на 7% увеличилось число сложных паролей, которые одновременно состоят из букв, цифр и спецсимволов. "Пользователи все так же не слишком затрудняют себя созданием сложных паролей, даже при том, что специальные менеджеры встроены уже в большинство браузеров. В результате утечек зашифрованные простые пароли попадают в руки хакеров, легко восстанавливаются и используются для перехвата контроля над аккаунтами и рассылок спама", - рассказал он газете.