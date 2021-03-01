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Пандемия COVID-19

Reuters: в США поставки вакцины Johnson & Johnson могут начаться 2 марта

По данным агентства, власти США будут пристально следить за тем, чтобы распределение вакцин было равномерным среди разных групп населения

ТАСС, 1 марта. Поставки вакцины от нового коронавируса, разработанной корпорацией Johnson & Johnson, могут начаться в США уже во вторник. Об этом в воскресенье со ссылкой на представителя американской администрации сообщило агентство Reuters.

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По его данным, власти США будут пристально следить за тем, чтобы распределение вакцин было равномерным среди разных групп населения.

Ранее Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США одобрило обращение компании Janssen, принадлежащей Johnson & Johnson, относительно регистрации ее вакцины от нового коронавируса по ускоренной процедуре в чрезвычайных обстоятельствах. Препарат от Janssen стал уже третьей разрешенной к применению на территории США вакциной от коронавируса. При этом для появления иммунитета будет достаточно одной прививки, а не двух, как в случае с препаратами компаний Moderna, а также Pfizer и BioNTech.

В конце прошлой недели Johnson & Johnson разместила на своем сайте сообщение о том, что подала во Всемирную организацию здравоохранения заявку на одобрение для экстренного использования вакцины своего подразделения Janssen. Корпорация передала в организацию пакет документов, включающий предварительные оценки безопасности и эффективности препарата на основе данных, полученных при проведении третьего этапа клинических испытаний. В ходе этой фазы, по данным корпорации, вакцина продемонстрировала эффективность до 85%.

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