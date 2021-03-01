В Приморье самка леопарда смогла выносить котят после травмы от браконьерской ловушки

ВЛАДИВОСТОК, 1 марта. /ТАСС/. Самка дальневосточного леопарда по имени Борте, хранителем которой стал американский актер Стивен Сигал, сумела выносить котят даже после попадания в браконьерскую петлю. Фотоловушки национального парка "Земля леопарда" на юге Приморья зафиксировали ее вместе с потомством, сообщила в понедельник пресс-служба нацпарка.

"Самка дальневосточного леопарда по имени Борте сумела выжить после попадания в браконьерскую петлю на территории Китая, восстановила силы и даже воспитала котят. Об этом сообщают данные с фотоловушек национального парка "Земля леопарда" в Приморском крае", - говорится в сообщении.

Борте попала в ловушку для копытных, которая впивается в тело жертвы. Ей удалось выбраться и вернуться в Приморье, на территорию "Земли леопарда". По оценкам специалистов, животное могло умереть от полученной травмы, но самка выжила и смогла воспитать потомство, позже фотоловушка сняла ее в сопровождении двух здоровых котят.

Стивен Сигал стал хранителем леопарда в 2015 году, имя Борте он дал хищнице в честь первой жены Чингисхана, которая родила мужу множество детей. У этой самки леопарда котята рождались трижды.

Национальный парк "Земля леопарда" находится на юго-западе Приморского края на пощади 369 тыс. га. Это единственное в мире место, где в естественной среде обитает популяция дальневосточного леопарда - более 100 особей. Леопарды периодически заходят в леса на территории Китая.

"Земля леопарда" активно сотрудничает с КНР, планируя совместные природоохранные действия на международном уровне. Ведется работа над созданием первого в мире трансграничного резервата для охраны дальневосточных леопардов и тигров "Земля больших кошек", в который будут входить как российские, так и китайские охраняемые природные территории.