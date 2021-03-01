В регионах Казахстана с благополучной эпидситуацией смягчат карантинные ограничения

НУР-СУЛТАН, 1 марта. /ТАСС/. Власти Казахстана с понедельника ослабят карантинные ограничения в ряде регионов республики с благополучной эпидемической ситуацией по распространению коронавируса. Соответствующее решение приняла 24 февраля межведомственная комиссия под руководством вице-премьера республики Ералы Тугжанова.

Таким образом, в регионах страны, которые находятся в так называемой зеленой зоне по темпам заболеваемости COVID-19 на протяжении семи дней, с 1 марта разрешается работа цирков, бильярдных клубов, детских развлекательных центров, а также проведение спортивных мероприятий, пятничных молитв и поминок. Во всех этих случаях действует ограничение - заполняемость помещений не должна превышать 30%.

Кроме того, в находящихся на протяжении семи дней в "желтой зоне" регионах с этого дня разрешат работу по воскресеньям крытых продуктовых и непродуктовых рынков, ТРЦ, торговых домов и сетей.

Согласно матрице оценки эпидемической ситуации в Казахстане на 28 февраля, в "красной зоне", то есть самой неблагополучной по темпам распространения коронавируса, находится столица республики. В "желтой зоне" расположились Акмолинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Костанайская и Павлодарская области. В так называемой зеленой зоне, где прирост заболеваемости наиболее низкий, - все остальные регионы страны.

Тогда же на заседании межведомственная комиссия одобрила предложение министерства индустрии и инфраструктурного развития об увеличении количества международных авиарейсов с Турцией (на четыре рейса), Узбекистаном (на четыре рейса), Киргизией (на два рейса) и Украиной (на один рейс).

Кроме того, было принято решение с 1 марта разрешить комбинированное обучение школьников с первого по пятый классы, в международных школах - с первого по седьмой классы, за исключением Мангистауской, Костанайской, Жамбылской областей, где по итогам мониторинговой проверки зафиксировано наибольшее число нарушений санитарного режима в организациях образования.

О ситуации в стране

Вице-министр здравоохранения - главный государственный санитарный врач Казахстана Ерлан Киясов 24 февраля на брифинге заявил, что эпидемическая ситуация в республике развивается по оптимистичному сценарию. По его словам, ранее пик заболеваемости COVID-19, согласно пессимистичным прогнозам, ожидался в конце марта - начале апреля. В связи с этим он предположил, что республике удастся миновать предполагаемый скачок числа заражений.

На данный момент в Казахстане с начала пандемии подтверждены 212 809 случаев инфицирования коронавирусом, 196 342 пациента выздоровели, 2 756 человек умерли.

Минздрав республики с 1 августа прошлого года по-новому ведет статистику заразившихся коронавирусом. В нее отдельно включают как лабораторно подтвержденные случаи COVID-19, так и случаи пневмонии с отрицательным результатом ПЦР-теста, но имеющие клинические и эпидемиологические признаки коронавирусной инфекции. По состоянию на 28 февраля с начала августа в стране выявлены 49 284 заболевших такой пневмонией, умерли 622 человека с данным диагнозом.