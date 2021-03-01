В Гидрометцентре сообщили, что непогода придет в ближайшие дни в некоторые регионы России

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Сильная гололедица ожидает жителей Центрального федерального округа и Мурманской области в понедельник, а жителей Приволжского федерального округа и некоторых районов Красноярского края - аномальный холод. Кроме того, сильный ветер и интенсивные осадки прогнозируются в Южном федеральном округе, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В понедельник в Мурманской области, в Центральном федеральном округе будет сильная гололедица. В Приволжском федеральном округе, в Перми, Удмуртии - аномально холодная погода с температурой ниже нормы на 7 градусов, а в Южном федеральном округе ожидаются сильные осадки в виде дождя, мокрого снега, гололед, гололедица, усиление ветра. В Крыму порывы будут достигать 17-22 м/с", - сообщил он.

Кроме того, по словам Вильфанда, непогода вернется в Челябинскую область: сильный снегчелябин, метель, гололед и сильная гололедица. Районы Красноярского края ожидают сильные морозы до 50 градусов, а Алтайский край - снег, метель и ветер до 15-24 м/с.