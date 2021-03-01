В Якутии продлили ограничительные меры по борьбе с коронавирусом

ЯКУТСК, 1 марта. /ТАСС/. Власти Якутии продлили еще на две недели ограничительные меры, направленные на борьбу с коронавирусом, сообщили в понедельник в пресс-службе регионального правительства. Ранее меры по борьбе с коронавирусом продлялись до 1 марта.

"Режим ограничений на территории Республики Саха (Якутия) продлевается по 15 марта 2021 года за исключением населенных пунктов, не имеющих круглогодичного автотранспортного сообщения", - говорится в распространенном сообщении.

При этом для ряда организаций снимаются ограничения. "Главой Республики Саха (Якутия) сняты ограничения по времени работы спортивных учреждений. Как вы помните, спортивные учреждения у нас работали только в утреннее время. На настоящий момент подобного рода ограничения сняты", - сказала заместитель председателя правительства Якутии Ольга Балабкина на брифинге в понедельник. Она отметила, что перед властями поставят задачу отследить санитарно-эпидемическое благополучие и с соблюдением всех санитарных норм разрешить работу спортивных учреждений.

"Сохраняется по 15 марта режим самоизоляции для лиц старше 65 лет и лиц, страдающих хроническими заболеваниями. В республике сохраняются масочный режим, режим дистанцирования", - добавила Балабкина.

В Якутии, по данным ресурса стопкоронавирус.рф, выявлено 32 549 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 31 129 человек, умерли 514. По последним данным оперштаба республики, первую прививку сделали 46 261 человек.