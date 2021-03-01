Петрозаводский университет начал международное исследование миграционных потоков в Арктике

ПЕТРОЗАВОДСК, 1 марта. /ТАСС/. Проект "Демографический индекс Арктики" (Arctic Demography Index) Петрозаводского госуниверситета (ПетрГУ) получил статус проекта на площадке Арктического совета, председательство в котором в 2021 году перейдет к России. В сотрудничестве с университетами Норвегии и Канады российский вуз представит картину по четырем типам миграции на 19 арктических территориях пяти стран - членов международной организации, сообщила ТАСС руководитель проекта, сотрудник Центра бюджетного мониторинга университета Мария Питухина.

"Проект стартовал в 2021 году, но этому предшествовал большой период подготовительной работы, который привел к тому, что в итоге наш проект получил статус проекта в Арктическом совете. <…> Проект Arctic Demography Index фокусируется на исследовании двух демографических параметров четырех типов миграционных потоков на 19 арктических территориях пяти стран - членов Арктического совета: России, Норвегии, Канады, Финляндии, Швеции", - сказала она.

Трехлетний проект изучения особенностей миграции в Арктике получил поддержку совета наравне с еще двумя российскими проектами от Якутии и совместной работы Ямала и МФТИ. Эксперты ПетрГУ вместе с коллегами из норвежского Норд университета (Nord University, Буде) и канадского университета Лаваля (University of Laval, Квебек) исследуют четыре типа миграционных потоков: трудовая, образовательная, отпускная миграции и миграция пенсионеров. Эксперты выявят основные источники рабочий силы, прибывающей из-за рубежа, причины оттока молодежи и, наоборот, ее возвращения ради рабочих мест и высоких северных зарплат. Проект затронет вопросы отдыха: где и как проводят длинные северные отпуска жители арктических территорий, - а также особенности миграции с севера после выхода на пенсию.

"Будет изучена база данных за последние два-три года. Надо смотреть на то, что происходит сейчас: изменения постоянно происходят, 10 лет назад из одного региона уезжали больше, чем сегодня. Динамика по миграции сильно меняется в зависимости от открытия инфраструктуры, создания инвестиционных проектов. К 2035 году только в российской Арктике должно быть создано 180 тыс. рабочих мест", - сказала Питухина.

Итогом проекта также должен стать сайт, где можно будет ознакомиться со всем объемом данных Arctic Demography Index, включая слабо представленные в национальных статистиках демографические показатели. Питухина не исключила, что информацию начнут подгружать на веб-площадку уже в этом году. С российской стороны уже есть статистика по трудовой зарубежной и образовательной миграции, регионах-донорах, откуда люди приезжают работать в Арктику. Здесь же можно будет ознакомиться с лучшими практиками, обзором по демографии миграции и реализации прав коренных малых народов Севера. Планируется также создать демо-платформы для стран Арктического совета, которые пока не выразили интереса к исследовательскому проекту - это США, Исландия и Дания.

Работу над проектом поддержали МИДы Норвегии и Канады, в России исследование будет проводиться под эгидой Минвостокразвития, а также при поддержке Минобрнауки РФ.

Арктический совет

Арктический совет - межправительственный форум по продвижению сотрудничества между арктическими государствами, коренными народами и жителями Арктики в целях совместного решения вопросов, в числе которых значатся устойчивое развитие и защита окружающей среды в Арктике. Посредством своих рабочих групп регулярно выпускает оценочные исследования, посвященные экологическим и социальным проблемам.