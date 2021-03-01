Курорты Краснодарского края приняли зимой на 7% туристов больше, чем в прошлом году

КРАСНОДАР, 1 марта. /ТАСС/. Поток туристов на курорты Краснодарского края в условиях пандемии в зимний сезон 2020-2021 годов превысил 2 млн отдыхающих, что на 7% больше, чем годом ранее, сообщил ТАСС губернатор региона Вениамин Кондратьев.

Краснодарский край является круглогодичным туристическим регионом. В зимний период на Кубани пользуются популярностью горнолыжные курорты, активные формы отдыха. Также в регионе оборудовали зимние пляжи, чтобы при солнечной погоде гости могли загорать в любое время года.

"Наш санаторно-курортный комплекс уже научился работать в новых условиях, в гостиницах соблюдаются все антиковидные требования. И по итогам трех зимних месяцев мы уже видим рост турпотока в Краснодарский край. В регион приехали порядка 2 млн человек - почти на 7% больше, чем прошлой зимой", - заявил глава региона.

Он уточнил, что больше всего гостей с декабря по февраль приезжали в горный кластер Сочи, заполняемость гостиниц зимой там составила около 70%, а в праздники превышала 90%. Бронирования на черноморском побережье в зимний период достигали 60%, на азовском побережье - более 30%, в степной зоне и предгорье - 42%. Популярностью среди гостей пользовались как отдых по системе "все включено", так и экскурсионные маршруты, и, конечно, горнолыжные трассы, которые отвечают мировым стандартам.

"Такие показатели говорят о том, что не только Сочи или Геленджик, но и наши небольшие населенные, курорты, к развитию которых мы приступили совсем недавно, тоже начинают уходить от понятия "сезонности". Инвесторы сегодня готовы вкладывать в развитие бальнеолечения, в создание современных комфортных курортов близ горячих источников", - сказал Кондратьев.

Краснодарский край является основным курортным регионом России, в 2020 году общий турпоток на Кубань составил 12 млн отдыхающих, что меньше показателя 2019 года почти на 5 млн человек. Из-за пандемии в регионе был введен мораторий на взимание курортного сбора, который был снят 1 января 2021 года. Около 400 тыс. гостей приняли отели и санатории Краснодарского края в период новогодних каникул, что на 6% выше показателей аналогичного периода прошлого года.