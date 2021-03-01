Роскомнадзор обвинил Twitter в злостном нарушении российских законов

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Социальная сеть Twitter злостно нарушает российское законодательство, не удаляя по требованию Роскомнадзора информацию, признанную запрещенной в РФ. Как сообщается в понедельник на сайте ведомства, общее число отказов в удалении превысило 2,8 тыс.

"В дополнение к информации Общественной палаты РФ об антилидерстве Twitter в распространении запрещенной информации сообщаем, что с 2017 года социальная сеть Twitter не удалила 2 862 материала с запрещенной информацией", - говорится в сообщении ведомства.

Речь идет о материалах, в которых содержится информация о способах совершения самоубийств, призывы к их совершению, а также о материалах с порнографическими изображениями несовершеннолетних и с информацией о способах изготовления и использования наркотиков.

В общей сложности ведомство направило в адрес администрации соцсети более 28 тыс. требований об удалении материалов с запрещенной информацией, отмечается в сообщении.

1 февраля в России вступил в силу закон, согласно которому социальные сети должны самостоятельно выявлять и блокировать запрещенный контент. Соцсети обязаны незамедлительно принять меры по ограничению доступа к запрещенной информации. В случае отсутствия возможности самостоятельно оценить противоправность контента в течение суток администрация соцсети должна отправить данные в Роскомнадзор.