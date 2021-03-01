В Госдуме назвали Семейный кодекс одной из лучших кодификаций

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Принятие Семейного кодекса РФ стало одним из самых удачных примеров кодификации за всю историю российского законодательства, однако точечные изменения в него вносить нужно. Об этом в понедельник ТАСС заявил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников по случаю 25-летия со дня вступления кодекса в силу.

"Кодификация семейного законодательства остается одной из самых удачных кодификаций за всю историю законодательства новой России", - отметил глава комитета. Среди основных факторов он выделил совершенствование Кодекса о браке и семье РСФСР 1969 года, изменения в который по итогам обсуждений вносились вплоть до принятия Семейного кодекса РФ, ратификацию Конвенции ООН о правах ребенка и наличие "обширной и непротиворечивой", проанализированной судебной практики.

Крашенинников при этом заметил, что в период принятия кодекса семейные отношения не были политизированы, "даже институт брачного договора не вызвал крупных дискуссий", они возникли позже и касались правоприменения. "И, конечно же, этот факт тоже очень важен, высокопрофессиональный состав единомышленников позволил лаконично, точно, на хорошем русском языке изложить нормы кодекса. С разумной преемственностью и новизной", - добавил депутат.

"Безусловно, точечные изменения Семейного кодекса РФ необходимы, поскольку жизнь не стоит на месте. Появляются новые виды отношений, которые вызывают потребность в новых механизмах регулирования", - продолжил председатель комитета. При этом он указал, что "не стоит спешить с регулированием фактических брачных отношений", так как это "едва ли приведет к укреплению и стабильности института семьи".