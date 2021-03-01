В Крыму на месяц продлили запрет на работу хостелов

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 марта. /ТАСС/. Власти Крыма продлили до 1 апреля запрет на работу хостелов, но разрешили в этот же период заполнять зрительские залы театров и кинотеатров до 75%. Соответствующие поправки внесены в понедельник в указ главы республики о режиме повышенной готовности, действующий из-за распространения новой коронавирусной инфекции.

"Приостановить до 1 апреля 2021 года деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по предоставлению мест для временного проживания" (хостелы). [До 1 апреля] оказывать услуги по организации культурно-досуговых мероприятий (театров, кинотеатров, цирков, филармоний) при условии продажи билетов до 75% от общего количества посадочных мест", - говорится в тексте документа.

Экскурсии в музеях разрешено проводить при условии формирования групп численностью до 10 человек и менее из расчета, что площадь зала должна быть не менее 5 кв. м на одного посетителя.

Также поправками обязали студентов-иностранцев из стран, с которыми уже возобновлено авиасообщение, обследоваться методом ПЦР дважды не ранее чем за три календарных дня до прибытия на территорию Крыма и в течение 72 часов после въезда на полуостров. Их допустят к учебе только при наличии двух отрицательных результатов теста на коронавирус.

Ранее власти Крыма сообщили, что готовятся отменить большую часть ограничений из-за снижения темпов распространения коронавируса в регионе. С 1 марта прекратилось действие запретов на проведение выставок, корпоративов и свадеб. При этом, согласно указу, продолжает действовать запрет на проведение массовых гуляний, сохраняются масочный режим и социальное дистанцирование.

С начала пандемии в Крыму выявили около 36 тыс. случаев инфицирования коронавирусом. Первая партия из 500 доз вакцины от коронавируса "Спутник V" поступила в Крым 8 декабря. Восемнадцатого января власти республики объявили о начале массовой вакцинации. В октябре и декабре фиксировался рост заболеваемости. В январе и феврале наблюдается снижение темпов распространения инфекции.