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Пандемия COVID-19

Власти Пакистана подтвердили наличие британского штамма коронавируса в стране

Правительство страны призвало население сделать прививки от COVID-19

ИСЛАМАБАД, 1 марта. /ТАСС/. Правительство Пакистана предупредило о наличии британского штамма коронавируса в стране и призвало население сделать прививки от COVID-19. Об этом сообщает в понедельник газета Dawn со ссылкой на пакистанское министерство здравоохранения.

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"Пакистан вошел в число 92 стран, где обнаружен британский штамм коронавируса. Этот так называемый вариант B.1.1.7 более заразный и также может приводить к большему количеству летальных исходов. В связи с этим власти призывают население следовать рекомендациям по профилактике COVID-19 и проходить вакцинацию", - цитирует издание уведомление минздрава.

По данным ведомства, к понедельнику число инфицированных коронавирусом в Пакистане достигло 579 973 человек, 1 176 новых случаев заражения были выявлены за последние 24 часа. За последние сутки от болезней, вызванных вирусом, в стране скончались 24 человека, общее число летальных исходов достигло 12 860. 545 277 человек выздоровели.

Британский штамм коронавируса был впервые выявлен в сентябре прошлого года, однако привлек пристальное внимание экспертов лишь в декабре, когда начал становиться доминирующим в Англии. Согласно предварительным оценкам экспертов, он может быть до 70% более заразным, чем ранее встречавшиеся в стране генетические варианты вируса, а его летальность может быть выше на 30%.

Теги
ПакистанПандемия COVID-19
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