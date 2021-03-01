В Башкирии освободили от должностей главу министерства транспорта и вице-премьера

УФА, 1 марта. /ТАСС/. Глава Башкортостана Радий Хабиров осуществил кадровые изменения в правительстве региона, в частности, пост министра транспорта и дорожного хозяйства покинул Алан Марзаев, а министр здравоохранения Максим Забелин получил статус вице-премьера. О перестановках Хабиров сообщил в понедельник на оперативном совещании.

"Указом главы республики от 1 марта Марзаев Алан Викторович освобожден от должности министра транспорта и дорожного хозяйства по собственному желанию, кадрового решения [по замене] у меня на данный момент пока нет. Забелин Максим Васильевич назначен заместителем премьер-министра правительства Республики Башкортостан - министром здравоохранения", - сообщил Хабиров.

Забелин заменит прежнего вице-премьера Ленару Иванову и кроме здравоохранения будет отвечать за социальную сферу - демографию, социальную защиту населения, роста доходов. От него требуется программа по снижению смертности, которая должна быть представлена на следующей неделе. Ранее Хабиров раскритиковал предложенные Ивановой меры, потребовав их доработать.

Также по собственному желанию свой пост покинул председатель госкомитета региона по конкурентной политике Денис Булатов, его место займет директор многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в республике Гульшат Арсланова, которая в конце октября 2019 года была назначена министром земельных и имущественных отношений, проработав в этой должности порядка двух месяцев.

Марзаев также подвергался критике Хабирова из-за высокой смертности на дорогах и неудовлетворительных результатов транспортной реформы. Обязанности министра будет исполнять первый заместитель Виктор Жульков. Перестановки направлены на повышение эффективности работы правительства, отметил Хабиров.