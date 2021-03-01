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Роструд напомнил о трех сокращенных рабочих неделях весной

В ведомстве также сообщили, что летом россиян ожидает одна короткая рабочая неделя в связи с празднованием Дня России
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Три сокращенные недели ожидают россиян весной. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе Роструда.

"Международный женский день 8 марта сократит рабочую неделю до четырех дней. В мае первые две рабочие недели также будут четырехдневными. Рабочими будут дни с 4 по 7 мая и с 11 по 14 мая", - рассказали в ведомстве.

В Роструде напомнили, что летом россиян ожидает всего одна короткая рабочая неделя в связи с празднованием Дня России, 12 июня. Праздник выпадает на субботу и поэтому выходной переносится на понедельник, 14 июня.

В начале ноября россиян ожидает трехдневная рабочая неделя и длинные выходные в связи с празднованием Дня народного единства (4 ноября) и переносом выходного дня с субботы 2 января на пятницу 5 ноября. Таким образом, в первую ноябрьскую неделю россияне будут работать с 1 по 3 ноября, а отдыхать с 4 по 7 ноября.

Последняя рабочая неделя 2021 года завершится в четверг, 30 декабря.

 

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