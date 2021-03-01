На экране и в жизни: что на самом деле делают (и не делают) криминалисты?

1 марта — День экспертно-криминалистической службы системы МВД. По данным ВЦИОМ, лучшими телесериалами в 2020 году россияне признали "Пес", "Тайны следствия", "След" и "Грозный" — как видно, большинство из этого детективы, а в них раскрытие преступлений, в частности поиск виновных и сбор улик, часто смотрятся чуть ли не романтично.

Но не все в кино соответствует реальности, и профессия криминалиста обрастает легендами. Вместе с МВД РФ подготовили небольшой тест: предлагаем вам пройти его и понять, насколько вы верите киношным мифам.