{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

NY Post: в США число госпитализированных из-за COVID-19 снизилось до уровня ноября

По данным The COVID Tracking Project, 27 февраля в клиниках страны на лечении в связи с COVID-19 находились 48 870 человек

НЬЮ-ЙОРК, 1 марта. /ТАСС/. Число пациентов, госпитализированных в США из-за последствий заражения новым коронавирусом, снизилось до менее 50 тыс., самого низкого показателя с начала ноября 2020 года. Об этом со ссылкой на данные организации The COVID Tracking Project (совместный волонтерский проект по отслеживанию последствий пандемии в США) сообщила в воскресенье вечером газета New York Post.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

По данным организации, в минувшую субботу в клиниках страны на лечении в связи с COVID-19 находились 48 870 человек, что является самым низким показателем за последние почти четыре месяца, который, как отметило издание, неуклонно снижается с пикового показателя в 132 474 госпитализированных, зафиксированного 6 января этого года.

По данным Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, с начала эпидемии в США выявлено более 28,605 млн случаев заражения коронавирусом, умер 513 091 человек. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире.

Теги
СШАПандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
В России выявили 11 571 заразившегося коронавирусом за сутки
Число летальных исходов из-за COVID-19 за 24 часа возросло на 333 против, что стало минимальным приростом с 16 ноября
Читать полностью