Коэффициент распространения коронавируса в Москве вырос до 1,22

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в Москве в понедельник вырос с 1,06 до 1,22 и достиг самого высокого уровня с конца декабря 2020 года. В среднем по России этот показатель за сутки поднялся с 0,92 до 0,96, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с новым заболеванием.

Помимо Москвы, еще в одном из десяти регионов с наибольшим количеством заболевших коэффициент оказался выше 1. Это Санкт-Петербург, где показатель вырос до 1,02, превысив единицу впервые с 2 февраля. В остальных он ниже этой отметки.

В Нижегородской, Воронежской и Иркутской областях коэффициент составил 0,97, в Ростовской области - 0,93, в Красноярском крае - 0,92, в Свердловской области - 0,9. В Подмосковье показатель равняется 0,87, а в Архангельской области второй день подряд держится на самом низком с 7 января уровне и составляет 0,81.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями он использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной прошлого года для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при принятии решений по возобновлению регулярного международного пассажирского сообщения. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, открывать границу для конкретного государства можно, если коэффициент там в течение недели не превышает 1.