Омбудсмен не получала от Навального жалоб по поводу условий в колонии владимирского УФСИН

ВЛАДИМИР, 1 марта. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека во Владимирской области Людмила Романова не получала от осужденного Алексея Навального и его представителей жалоб по поводу условий содержания в учреждении регионального УФСИН. Об этом она сообщила ТАСС в понедельник.

28 февраля секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников сообщил, что Навальный прибыл в учреждение УФСИН России по Владимирской области для отбытия наказания.

"Жалоб на сегодняшний момент и за все выходные не поступало", - сообщила она, отвечая на вопрос ТАСС о том, поступали ли к омбудсмену обращения от Навального и его представителей.

Депутат Законодательного собрания Владимирской области Максим Шевченко, который ранее сообщил о готовности посетить Навального в случае, если подтвердится информация о том, что он отбывает наказание на территории региона, также не получал обращений от родственников и самого осужденного.

Как пояснили ТАСС в Общественной наблюдательной комиссии Владимирской области, общественники на данный момент не располагают официальными данными о нахождении Навального. ОНК направила запрос в региональное управление ФСИН.

Ранее источник ТАСС, знакомый с ситуацией, сообщил что Навальный будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима номер 2 в городе Покрове. По словам источника, Навальный был доставлен во Владимирскую область в минувшую пятницу. Информацию о том, что Навальный уже доставлен в эту колонию ТАСС подтвердил правозащитник Руслан Вахапов. Позже секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексей Мельников сообщил, что Навальный прибыл в учреждение УФСИН России по Владимирской области для дальнейшего отбывания наказания. При этом он не уточнял, о какой именно колонии идет речь.