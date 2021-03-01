Реконструкцию павильона России в Венеции планируют завершить к маю

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Реконструкция павильона Российской Федерации в садах Джардини в Венеции завершится к маю этого года. После работ здание вернется к первоначальному замыслу его автора Алексея Щусева. Об этом сообщает пресс-служба компании Smart Art, выступающей оператором павильона.

"Команда павильона РФ представила проект реконструкции здания Алексея Щусева в садах Джардини, который разработан молодым российско-японским бюро KASA под руководством студии 2050+. Работы должны быть завершены к открытию XVII Архитектурной биеннале в мае 2021 года", - говорится в сообщении.

Реконструкцию павильона начали в рамках проекта "Open?", представленного Россией на Венецианской архитектурной биеннале 2020 года. Бюро KASA отобрали по итогам открытого конкурса комиссаром павильона Терезой Мавикой, оператором павильона Анастасией Карнеевой (Smart Art) и куратором проекта 2020 года Ипполито Пестеллини Лапарелли в сотрудничестве с командой междисциплинарного бюро 2050+ и группой российских экспертов.

Павильон России в венецианских садах Джардини построили по проекту Алексея Щусева в 1914 году, и уже более 100 лет он служит представительством российской культуры на Венецианской биеннале. Как говорят авторы проекта реконструкции, суть нынешних преобразований состоит в возвращении к первоначальному замыслу Щусева и одновременно в решении целого ряда технических проблем.

Комиссар павильона России Тереза Мавика со своей стороны подчеркнула, что реконструированное пространство вновь обретет открытость, прозрачность и доступность в духе оригинального архитектурного замысла Алексея Щусева и непременных требований, предъявляемых к современным культурным институциям. "В ближайшие десятилетия павильон примет на себя функции культурного представительства современного искусства России, уверенно выступая каналом международного диалога и обмена идеями", - сказала она.

"Проект обыгрывает историческую многослойность здания и восстанавливает задуманную связь с окружающим пейзажем, что дополнительно подчеркнет заново отстроенный со стороны лагуны выход на террасу", - добавляют авторы. После завершения работ появится возможность временно убирать перекрытия и создавать двухсветное пространство, увеличивая количество естественного освещения. Фасаду вернут его изначальный зеленый цвет - оттенок в точности воссоздали по данным стратиграфического исследования стен.

О биеннале

Венецианскую биеннале учредили в 1895 году. Павильон России в садах Биеннале появился в 1914 году. С тех пор свои работы там представили более 800 советских и российских художников, среди которых были Илья Репин, Казимир Малевич, Илья Кабаков и другие. В 1930-х годах в рамках этого форума появились международные фестивали музыки, театра, кино, в 1975 году - Международная выставка архитектуры. Архитектурная биеннале должна была пройти в прошлом году, но из-за пандемии ее перенесли на 2021 год. Соответственно, биеннале современного искусства, изначально запланированная на этот год, перенесли на 2022 год.