В Кирове школьницу высадили из автобуса в мороз

КИРОВ, 1 марта. /ТАСС/. Прокуратура Кировской области проверит информацию о нарушении прав 12-летней девочки, которую высадили из автобуса в пригороде Кирова из-за нехватки денег на проезд. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе областной прокуратуры.

"Органами прокуратуры по поручению прокурора Кировской области Андрея Оборока организована проверка информации СМИ о нарушении прав 12-летнего ребенка, которую высадили из автобуса по маршруту следования из поселка Садаки в город Киров", - говорится в сообщении.

По данным СМИ, вечером 25 февраля кондуктор рейсового автобуса 33-го маршрута высадила из автобуса девочку, которая не смогла оплатить проезд. Согласно размещенной в соцсетях информации об инциденте, девочка возвращалась вечером с занятий и не смогла оплатить проезд - не хватило одного рубля. Также у ребенка разрядился телефон. При этом всю прошлую неделю в Кировской области в вечернее время температура воздуха опускалась до минус 25 градусов.

Надзорное ведомство оценит соблюдение работниками автотранспортного предприятия требований закона об организации пассажирских перевозок и об охране жизни и здоровья несовершеннолетних.