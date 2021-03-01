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"Одноклассники" и портал госуслуг запустили образовательный курс для одиноких родителей

Пользователи, в частности, смогут узнать о видах господдержки и льготах

"Одноклассники" совместно с порталом госуслуг запускает образовательный проект для родителей, которые растят детей в одиночку, сообщили в пресс-службе социальной сети. Пользователи смогут узнать о видах господдержки и льготах, разобраться в своих правах , а также о том, как защитить интересы на работе, при разводе и оформлении алиментов. 

Тексты о правах и доступных льготах будут выходить с 1 марта в официальной группе "Госуслуги: для родителей" два раза в неделю в течение месяца. Первой темой станут выплаты на детей: суммы, условия и порядок оформления в 2021 году. 

Кроме этого, 1 марта в "Одноклассниках" пройдет прямой эфир, в котором примут участие родители, юрист и психолог. 

Проект "Госуслуги: для родителей" запустили в 2020 году. Аудитория проекта насчитывает более 350 тыс. пользователей.

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