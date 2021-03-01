Путин встретится с главой ФМБА Скворцовой

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин проведет в понедельник рабочую встречу с руководителем Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероникой Скворцовой. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он отметил, что президент в понедельник работает в Кремле. "[Путин] позанимается вопросами ФМБА, Федерального медико-биологического агентства, - сказал Песков. - У него на докладе о деятельности агентства будет руководитель, Вероника Скворцова".

Помимо этого у главы государства в понедельник запланированы внутренние встречи и совещания, добавил представитель Кремля.