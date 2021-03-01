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Пандемия COVID-19
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В Кремле прокомментировали просьбу президента Чехии о поставках "Спутника V"

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Россия чутко реагирует на заявки о поставках вакцины от COVID-19 за границу, но мощности производства не позволяют удовлетворить их все

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. РФ чутко реагирует на заявки о поставках вакцины от COVID-19 за границу, но мощности производства не позволяют удовлетворить их все. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя просьбу президента Чехии Милоша Земана в адрес российского лидера Владимира Путина предоставить его стране вакцину от коронавируса "Спутник V".

"Российская сторона весьма чутко реагирует на подобные обращения, занимает ответственную позицию в плане того, чтобы как можно больше вакцин было доставлено в разные страны мира, которые испытывают проблемы с вакциной. Но заявок так много, что пока производственные мощности по сути не позволяют их все удовлетворять", - сказал Песков.

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Земан, МилошЧехияРоссияПесков, Дмитрий СергеевичПандемия COVID-19
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