Еврокомиссия в марте представит проект сертификата вакцинации для дальнейшего обсуждения

БРЮССЕЛЬ, 1 марта. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) собирается в марте представить проект сертификата о вакцинации от нового коронавируса. Об этом в понедельник сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

"Что касается вопроса о том, как может выглядеть цифровой паспорт: мы представим законодательное предложение в марте", - приводит ее слова агентство Reuters.

На прошлой неделе состоялся саммит глав государств и правительств ЕС, на котором не было принято практическое решение о введении и использовании в сообществе сертификатов о вакцинации. По словам главы ЕК, остается много нерешенных вопросов, на согласование которых нужно не меньше трех месяцев. В свою очередь, глава Евросовета Шарль Мишель подчеркнул, что пока не ясно, как могут использоваться данные документы и как будет обеспечиваться их взаимное признание в ЕС.