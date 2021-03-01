Новый водозабор Севастополя на реке Бельбек готов к запуску

СЕВАСТОПОЛЬ, 1 марта. /ТАСС/. Новый водозабор на реке Бельбек в Севастополе готов к запуску. Полученная благодаря ему вода поступит в систему водоснабжения города уже вечером в понедельник, сообщили на аппаратном совещании городского правительства.

Ранее сообщалось, что объект построен силами Минобороны благодаря федеральному финансированию. Объем воды, который планируется получить из реки Бельбек во время весеннего половодья, позволит закрыть вопрос с дефицитом воды в Севастополе на полгода.

"Сегодня у нас все по графику. На выходных уже были по электрической части пуско-наладочные работы проведены. Сегодня объект на реке Бельбек запускаем в опытную эксплуатацию. Параллельно занимаемся благоустройством прилегающей территории, промываем трубопровод", - сказал замгубернатора Николай Жигулин.

Губернатор Михаил Развожаев отметил, что вода поступит в систему снабжения города вечером в понедельник.

Из-за засухи и обмеления водохранилищ в Симферополе и его пригородах, а также в Ялте питьевая вода подается по часам утром и вечером, планируется ввести графики в Алуште. В Севастополе введен режим повышенной готовности.

Проблема водоснабжения и орошения земель в Крыму возникла в 2014 году, когда Украина перекрыла воду из Херсонской области, поступавшую по Северо-Крымскому каналу, он обеспечивал до 90% потребностей полуострова. Сейчас жители и предприятия региона получают воду из местных источников. Правительство РФ направит более 48 млрд рублей до 2024 года на решение проблемы дефицита воды в Крыму. Комплексный план, подготовленный по поручению президента РФ, должен обеспечить дополнительную подачу воды в объеме не менее 310 тыс. кубометров в сутки.