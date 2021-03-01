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Песков заявил, что в Кремле с большим уважением относятся к Горбачеву

Пресс-секретарь главы государства сообщил, что президент Владимир Путин обязательно поздравит с юбилеем бывшего советского лидера, которому 2 марта исполнится 90 лет

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин обязательно поздравит с юбилеем бывшего советского лидера Михаила Горбачева, которому 2 марта исполнится 90 лет. Об этом заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Я не сомневаюсь, что президент поздравит Михаила Сергеевича, пожелает ему здоровья. Обо всем, как это будет, мы сообщим своевременно", - сказал представитель Кремля. Он не уточнил, какой подарок Путин может направить Горбачеву.

Песков счел общение с журналистами в формате конференц-связи неподходящим для того, чтобы давать подробную оценку личности экс-президента СССР и его роли в истории. "Это человек, который является частью нашей истории. Именно так к нему мы и относимся - с большим уважением", - подчеркнул пресс-секретарь президента.

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РоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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