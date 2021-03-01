{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Кремле не комментируют решение властей Москвы по вопросу о памятнике на Лубянке

Мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге сообщил, что площадь пока останется в прежнем виде

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать решение властей Москвы по теме установления памятника на Лубянской площади. Такой вопрос представителю Кремля задали в понедельник журналисты.

На эту тему
Что известно о дискуссии вокруг памятника на Лубянской площади

"Мы не комментировали начало обсуждения, не будем комментировать и завершение", - сказал Песков.

В минувшую пятницу мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге сообщил, что Лубянская площадь пока останется в прежнем виде. Он напомнил, что некоторое время назад архитектурное сообщество инициировало вопрос об установке там монумента, в связи с чем 25 февраля на "Активном гражданине" начали голосование. Предлагалось выбрать из двух персон: Александр Невский или Феликс Дзержинский. Мэр отметил, что после двух дней голосования с небольшим отрывом побеждали сторонники Александра Невского. По его словам, само голосование все больше превращалось в противостояние людей, придерживающихся разных взглядов, "и это не очень хорошо, для такого рода решений требуется больше согласия людей".

Теги
Собянин, Сергей СеменовичРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
Пандемия COVID-19
Финляндия вновь ввела режим чрезвычайного положения из-за пандемии
Премьер-министр Санна Марин сообщила, что чрезвычайное положение вводят на тех же основаниях, что и год назад
Читать полностью