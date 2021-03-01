В Кремле не комментируют решение властей Москвы по вопросу о памятнике на Лубянке

"Мы не комментировали начало обсуждения, не будем комментировать и завершение", - сказал Песков.

В минувшую пятницу мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге сообщил, что Лубянская площадь пока останется в прежнем виде. Он напомнил, что некоторое время назад архитектурное сообщество инициировало вопрос об установке там монумента, в связи с чем 25 февраля на "Активном гражданине" начали голосование. Предлагалось выбрать из двух персон: Александр Невский или Феликс Дзержинский. Мэр отметил, что после двух дней голосования с небольшим отрывом побеждали сторонники Александра Невского. По его словам, само голосование все больше превращалось в противостояние людей, придерживающихся разных взглядов, "и это не очень хорошо, для такого рода решений требуется больше согласия людей".