Вице-спикер Рады заявила, что Украина вступает в третью волну пандемии

КИЕВ, 1 марта. /ТАСС/. Темпы распространения коронавируса на Украине растут, страна вступает в третью волну пандемии. Об этом в понедельник заявила вице-спикер Верховной рады Елена Кондратюк.

"Темпы распространения коронавируса в стране растут. Никакого самоуспокоения. Украина вступает в третью волну пандемии", - сказала она на согласительном совете руководителей фракций и групп парламента.

В то же время, по словам Кондратюк, "правительство делает вид, что все под контролем". "И это на фоне мизерных темпов вакцинации, которая началась с опозданием и не остановит темпы распространения вируса", - сказала вице-спикер и потребовала отчета руководства Минздрава в Верховной раде. "Требую немедленного отчета министра Максима Степанова на часе вопросов к правительству", - подчеркнула замглавы председателя Рады. Она также назвала провальной подготовку системы здравоохранения к вакцинации.

Ранее в понедельник Минздрав сообщил, что более 3 тыс. человек вакцинировались на Украине от коронавируса с 24 февраля, когда в стране стартовала кампания по вакцинации. Она началась на Украине одной из последних в Европе после доставки из Индии первых 500 тыс. доз вакцины против коронавируса Covishield, разработанной британско-шведской компанией AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом. В первую очередь прививают медиков.

Всего в государстве зарегистрированы две вакцины - Covishield, а также препарат американской компании Pfizer. По данным правительства, Украина ожидает поставки более 100 тыс. доз вакцины Pfizer, около 2 млн доз китайской Sinovac, почти 4 млн доз AstraZeneca и 15 млн доз NovaVax. От российских препаратов Киев отказался.

На Украине за прошедшие сутки зарегистрировали 4 285 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число случаев инфицирования в стране достигло 1 352 134, выздоровели 1 171 724 человека, умерли 26 050 человек.