Рэперу, арест которого вызвал протесты в Испании, может грозить еще пять лет тюрьмы

МАДРИД, 1 марта. /ТАСС/. Прокуратура Испании просит пять лет и три месяца лишения свободы для рэпера Пабло Аселя, арест которого вызвал волну протестов в стране. Об этом сообщила в понедельник газета El Mundo .

Исполнитель ранее был заключен в тюрьму за прославление терроризма и оскорбление короны. Новый запрос прокуратуры связан с инцидентами, произошедшими в марте 2018 года. Тогда во время протеста из-за задержания в Германии экс-главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона произошла попытка нападения на представительство правительства в городе Льейда. В результате зданию и нескольким полицейским машинам был нанесен урон, пострадали четыре стража порядка. Прокуратура обвиняет Аселя и других проходящих по делу в нарушении общественного порядка, нападении на представителей власти, нанесении травм и причинении ущерба.

Ранее Асель был приговорен к девяти месяцам тюрьмы за прославление терроризма и оскорбление короны в своих публикациях в Twitter и в песне, клип на которую был размещен в YouTube. Рэпер должен был добровольно явиться в тюрьму 12 февраля, однако не сделал этого. Он забаррикадировался вместе со сторонниками в университете города Льейда, чтобы избежать ареста. Тем не менее 16 февраля Асель был задержан и помещен в тюрьму.

18 февраля стало известно, что суд в Испании подтвердил Аселю приговор к двум с половиной годам лишения свободы из-за событий 2017 года. Тогда рэпер якобы угрожал свидетелю по делу о возможной агрессии со стороны сотрудника городской гвардии Льейды.

Из-за ареста Аселя с 16 февраля в разных городах Испании прошли акции протеста. Большая часть митингов состоялась в автономном сообществе Каталония. Зачастую манифестации перерастали в беспорядки, полиция применяла силу против участников протестов. В результате были задержаны десятки человек.