Путин: российские вакцины эффективно борются с новыми штаммами коронавируса

"Как мне докладывали, имеющиеся у нас сегодня вакцины эффективно работают и против этих штаммов, которые так сегодня всех в Европе пугают, да и не только в Европе", - сказал глава государства в понедельник на встрече с руководителем Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероникой Скворцовой.

"Испытания этих вакцин, которые сталкиваются с вирусом, показывают, что вакцины наши эффективны против этих штаммов", - подчеркнул Путин.

Как отметила Скворцова, за время пандемии ФМБА выявило 3,5 тыс. мутаций коронавируса у россиян. "Все они фактически однонуклеотидные, нейтральные, не имеющие значения для течения коронавирусной инфекции и единично представленные, за исключением семи мутаций, распространенность которых превышает 5% в нашей популяции", - сказала она.

Глава ФМБА пояснила, в частности, что четыре из этих мутаций находятся в S-белке, но ни одной из них нет в рецепторном домене. Это говорит о том, что рецепторный домен в популяции не изменен, и все российские вакцины от коронавируса эффективны. "И есть три мутации в глубинном белке N, нуклеокапсидном, но это совершенно другая история", - заключила она.