Три петербургских кота перешли на работу в театры и городской парк культуры и отдыха

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 марта. /ТАСС/. Три питомца петербургского котокафе "Республика котов" перешли на службу в учреждениях культуры города - в Театр эстрады имени Аркадия Райкина, Молодежный театр на Фонтанке и Центральный парк культуры и отдыха, передает корреспондент ТАСС. Мероприятие приурочено ко Дню кошек, отмечающемуся в России в понедельник (на международном уровне праздник отмечают 8 августа).

"Сегодня еще три кота обрели свое новое место работы, новое место жизни, новое место службы в учреждениях культуры города. Это Театр эстрады, Центральный парк культуры и отдыха (имени С. М. Кирова) и Молодежный театр на Фонтанке", - сказал на церемонии передачи котов вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский.

На службу в Театр Эстрады отправился черно-белый кот Яша, черная кошка Бэтти передана в Молодежный театр на Фонтанке, а рыжая, "масленичная", Фиона стала новой обитательницей Центрального парка культуры и отдыха имени С. М. Кирова. В "Республику котов" за ними приехали заслуженный артист РФ, художественный руководитель Театра эстрады имени Аркадия Райкина Юрий Гальцев, народный артист России, художественный руководитель Молодежного театра на Фонтанке Семен Спивак и директор ЦПКиО им. С. М. Кирова Павел Селезнев.

Учредитель "Республики кошек и котов", ветеринарный врач эрмитажных котов Анна Кондратьева отметила, что все коты, переезжающие на новое место жительства, стерилизованы и вакцинированы, их новые владельцы предварительно уже познакомились с будущими питомцами и прошли собеседование. "На всех котов при передаче мы заключаем договор, то есть мы будем следить за их судьбой", - добавила она. Котов передали новым владельцам вместе с "приданым" в виде корма и различных средств по уходу.

Пиотровский напомнил, что в Петербурге много лет существует традиция взаимодействия между зоозащитниками и учреждениями культуры. Так, в настоящее время коты и кошки живут в Капелле Санкт-Петербурга, Петропавловском соборе, Филармонии джазовой музыки, нескольких филиалах библиотеки им. В. В. Маяковского, Музее Анны Ахматовой в Фонтанном доме и других. Самыми известными музейными животными в Петербурге считаются эрмитажные коты, ведущие свою историю с ХVIII века и уже на протяжении нескольких лет являющиеся одним из туристических брендов города. В подвалах Эрмитажа проживает 50-70 котов.

Ранее сообщалось, что Эрмитаж и котокафе "Республика кошек" в Петербурге планируют создать Союз музейных котов, который займется защитой животных, проживающих в культурных учреждениях.