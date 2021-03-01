Начался прием заявок на конкурс "Моя страна - моя Россия"

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Всероссийский конкурс "Моя страна - моя Россия", прием заявок на который начался 1 марта, пройдет по 17 номинациям. Об этом сообщил директор АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров на церемонии открытия конкурса в Москве в понедельник.

Конкурс "Моя страна - моя Россия" пройдет уже в 18-й раз. С 2018 года он является одним из проектов президентской платформы "Россия - страна возможностей". Церемония открытия нового сезона прошла 1 марта в Москве, в Доме ученых имени академика А. П. Александрова НИЦ "Курчатовский институт".

"У нас планируется 17 номинаций. <...> Количество экспертов в этом году возрастет в два раза. <...> [Лидеры конкурса] получат поддержку в реализации своих инициатив и смогут претендовать на получение грантов, льгот при поступлении в российские вузы, приглашения на стажировки или даже на постоянное трудоустройство в крупные компании", - сказал Комиссаров, добавив, что участники также смогут получить помощь наставников из числа победителей других проектов платформы "Россия - страна возможностей".

Основными тематическими направлениями конкурса в этом году станут наука, технологии и космос, добавила руководитель конкурса Лариса Пастухова.

В Год науки и технологий

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков напомнил о том, что 2021 год в России объявлен Годом науки и технологий, что также делает 18-й сезон конкурса особенным.

"По сути это крупнейший просветительский проект страны. <...> Мы видим эффект, результат работы конкурса на примере победителей прошлых сезонов. Мы видим, что научные разработки нашли применение в жизни. <...> Уверен, что ответственное отношение и масштабный старт проекта позволят в этом сезоне участникам конкурса представить новые интересные идеи, которые в дальнейшем воплотятся в масштабные проекты, направленные на развитие российской науки", - сказал Фальков.

Замглавы администрации президента РФ Магомедсалам Магомедов назвал конкурс одним из лучших массовых молодежных проектов страны.

"Мы видим, как год от года стараниями организаторов и участников потенциал конкурса растет", - сказал он. Магомедов также обратил внимание, что мероприятие охватывает все 85 субъектов Федерации и среди победителей конкурса всегда много представителей разных регионов страны. По его словам, конкурс позволяет его участникам развивать гражданское самосознание и сопричастность к решению проблем как своей малой родины, так и всей страны.

Ежегодный всероссийский конкурс "Моя страна - моя Россия" нацелен на привлечение молодежи к реализации приоритетных национальных проектов и решению острых вопросов развития российских регионов. Конкурс ежегодно привлекает тысячи школьников, студентов, молодых ученых, а также педагогов-новаторов и инициативных граждан, в том числе - представителей иностранных государств. В прошлом году количество заочных участников составило более 63 тыс., на очный этап были отобраны 738 инициатив. Победителями стали 125 авторов, чьи идеи касались развития энергетики, градостроительства, комфортной городской среды, удаленных арктических и дальневосточных территорий и др.

Прием работ на конкурс в этом году продлится до 12 мая. Затем размещенные на сайте конкурса проекты пройдут экспертизу, после которой участников пригласят на очно-дистанционный этап защиты работ, начинающийся 12 июля. Награждение победителей пройдет в декабре.