Первая карбасная регата пройдет в Архангельске летом 2021 года

АРХАНГЕЛЬСК, 1 марта. /ТАСС/. Первая карбасная регата пройдет в Архангельске в середине лета 2021 года, сообщил в понедельник ТАСС руководитель клуба "Морские практики" Евгений Шкаруба.

"Занимаясь судостроением в Архангельске, мы понимаем, что важна популяризация традиционного судостроения. Поэтому будет карбасная регата. Мы проведем ее в этом году посреди лета. <…> Это будет первая регата, в дальнейшем, я надеюсь, она будет проходить регулярно, такой интерес есть", - сказал он.

Карбас - парусно-гребное промысловое и транспортное деревянное судно, распространено с XV века до настоящего времени на Белом и Баренцевом морях. Как пояснил собеседник агентства, планируется собрать три команды, каждая из которых будет строить собственный гоночный карбас. "Будут построены три одинаковых карбаса, монотипы так называемые, которые хорошо подходят для гонок", - сказал он.

В отличие от традиционных промысловых, гоночные суда будут меньше и максимально легкими, чтобы обеспечить скорость. Шкаруба отметил, что карбас - это не яхта, поэтому перед регатой надо будет освоить технику управления судном как под парусом, так и на веслах. "Мы будем учить строить такого рода суда, а дальше команды, построив свои карбасы, будут тренироваться на них в начале лета, к середине лета освоят технику передвижения и будут участвовать", - отметил он.

Во время регаты пройдет несколько гонок, как парусных, так и весельных. Они будут проходить в центре Архангельска, у набережной Северной Двины. Маршрут будет проходить от Красной пристани до Соломбалы. "Таким образом поддерживают интерес к своему традиционному флоту в самых разных странах, где судостроение на должном уровне и где есть традиции, обязательно проходят такие соревнования, - добавил Шкаруба. - Такой социальный спортивный проект, поддерживающий интерес к своей культуре, поддерживающий мастеров, сплачивающих людей вокруг идеи сохранения традиций".

У регаты есть и исторические предпосылки: гонку на карбасах под парусами и на веслах в Архангельске проводили в 1870 году.

Поморская верфь

Карбасы для регаты будут строить на Поморской судоверфи. Основной проект здесь - это постройка большой шхуны по старинным поморским технологиям. Верфь является площадкой для практики студентов Северного Арктического федерального университета, для всех желающих проходят мастер-классы, кроме того, можно принять участие в строительстве в качестве волонтера. На верфи уже построили двухмачтовый карбас "Архангелъ" для экспедиции по рекам Сибири.

Проект "Поморская карбасная регата" стал победителем конкурса Фонда президентских грантов 2021 года. Планируется, что после регаты карбасы будут использоваться для прогулок и экскурсий по Северной Двине.