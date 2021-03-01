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Пандемия COVID-19
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Эксперт заявил, что выявленные в России мутации коронавируса не являются существенными

Академик РАН Николай Брико также заявил об эффективности отечественных вакцин против выявленных в России мутаций коронавируса

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Мутации коронавируса, которые были выявлены в России, не являются существенными, и отечественные вакцины сохраняют эффективность против них. Об этом заявил в понедельник заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Сеченовского университета, главный внештатный эпидемиолог Минздрава России, академик РАН Николай Брико.

"Что касается SARS-CoV-2, есть мутации в Великобритании, ЮАР, есть и у нас в России. По данным Роспотребнадзора, <...> довольно большое число мутаций у нас в стране зарегистрировано. Они [мутации] не затрагивают существенно геном, поэтому сегодня такое мнение, что вакцины защищают от вирусов мутировавших. <...> Наша вакцина "Спутник V" пока считается, что защищает от всех вариантов", - сказал он на круглом столе на тему "Иммунитет во время пандемии. Как защититься от вирусов?".

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РоссияПандемия COVID-19
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