Специалисты НИИ Склифосовского научат врачей работать на аппарате "гамма-нож"

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Специалисты нового референс-центра на базе Радиохирургического отделения научно-исследовательского института скорой помощи им. Н.В. Склифосовского в Москве будут проводить на регулярной основе обучение иностранных и российских врачей по работе на аппарате "гамма-нож". Об этом сообщила в понедельник пресс-служба столичного департамента здравоохранения.

"Институт Склифосовского - единственное учреждение, подведомственное департаменту здравоохранения города Москвы, где проводятся нейрохирургические операции методом стереотаксической радиохирургии на аппарате "гамма-нож". Благодаря высокому уровню компетенции и впечатляющим результатам работы - более 3,6 тыс. успешных операций пациентам с различной патологией центральной системы - Центр радиохирургии сертифицирован и продолжит свою работу как референсный центр. Это поможет обеспечить преемственность знаний и обмен профессиональным опытом в области радиохирургии с российскими и иностранными коллегами", - приводятся в сообщении слова завотделением центра радиохирургии НИИ скорой помощи им. Н. Ф. Склифосовского Ольги Евдокимовой.

В декабре 2020 года в "Склифе" проведена модернизация оборудования до ультрасовременной модели Gamma Knife Icon. Новая современная версия "гамма-ножа" увеличивает спектр заболеваний головного мозга, для которых возможно минимально-инвазивное лечение. При необходимости позволяет проводить его без специальной рамы, установка которой ранее занимала время. Аппарат "гамма-нож" в НИИ Склифосовского - единственный в структуре департамента здравоохранения Москвы. Пять лет назад первые пациенты прошли лечение на "гамма-ноже".