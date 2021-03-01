В МЧС России представили предварительную модель весеннего половодья

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Ученые Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) МЧС России представили предварительную модель весеннего половодья, где указывается риск подтопления объектов инфраструктуры в отдельных районах семи субъектов страны.

"Сохраняются риски подтоплений пониженных участков местности, жилых домов и объектов инфраструктуры в результате образования наледей в республиках Тыва и Бурятия", - отмечают в институте.

Кроме того, в результате подъема уровней воды на реке Нижний Выг ученые ВНИИ ГОЧС прогнозируют подтопление приусадебных участков и хозяйственных построек пригорода города Беломорска в Карелии. Также большая водность рек наблюдается в Мурманской области, что может усложнить паводковую обстановку в случае выпадения обильных осадков в виде дождя, отмечают специалисты.

Со своей стороны замначальника ВНИИ Владимир Мошков добавил, что высота снежного покрова и высокое содержание в нем воды на большей части европейской территории РФ приблизительно в полтора-два раза выше многолетних значений. "В этой связи сложную паводковую обстановку следует ожидать в Северо-Западном, Центральном, Приволжском и Уральском федеральных округах. Анализ состояния снегозапасов, толщины льда и глубины промерзания почвы позволяет сделать вывод, что годом-аналогом предстоящего половодья в указанных округах можно считать 2010 или 2013 год", - сказал он.

Также он уточнил, что, оценивая предварительную модель весеннего половодья на Дальнем Востоке, можно предположить, что его прохождение будет отклоняться от параметров аналогичных периодов прошлых лет в худшую сторону. Это, по словам Мошкова, обусловлено снегозапасами в Приморском крае и Якутии, которые приблизительно на 30% больше среднемноголетних значений, а водность снежного покрова составляет около 60%. Ученые также отмечают, что из-за аномальных морозов этой зимой на Дальнем Востоке реки замерзли на пике своей водности, что привело к значительному увеличению толщины льда. Кроме того, негативно повлияют и повышенные снегозапасы на сопредельных территориях Китая.

В Сибирском федеральном округе наибольшая вероятность подтоплений на больших площадях прогнозируется в Алтайском и Красноярском краях, Новосибирской, Омской и Томской областях. Замначальника ВНИИ в соответствии с представленным прогнозом рекомендует рассмотреть вопросы организации безаварийного пропуска весеннего половодья на заседаниях КЧС и ОПБ субъектов РФ и муниципальных образований, а также организовать и провести комплекс превентивных мероприятий, в том числе берегоукрепительные и руслоочистительные работы.