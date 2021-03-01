Глава ФМБА: российские тест-системы выявляют коронавирус вне зависимости от штамма

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Все отечественные тест-системы, которые используются в России для обнаружения коронавируса, выявляют его вне зависимости от штамма. Об этом сообщила в понедельник руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова.

"Да, абсолютно. Мы проверили все наши системы в том числе на случай, если в S-белке появляются какие-то изменения, мутации. Надо сказать, что настолько правильно выбраны промоторы, активная часть наших тест-систем, что в них фактически мутация не попадает, поэтому они работают при любом штамме", - сказала она на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Руководитель агентства отметила, что дополнительная тест-система, разработанная ФМБА, позволит также определить те мутации коронавирусна, за носителями которых нужно будет дополнительно следить из-за возможного чуть более осложненного течения заболевания.

"Сейчас с учетом необходимой настороженности в отношении изменчивости вируса и выявления нескольких наиболее существенных мутаций мы разработали специальные технологии, тест-системы для выявления мутаций обычным мазком: не просто подтверждения вируса, а выявления тех штаммов, которые должны заставить нас особое внимание им уделить", - пояснила Скворцова.