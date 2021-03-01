В Кировской области с 5 марта снимут ограничения на работу спа-салонов и соляриев

ТАСС, 1 марта. Власти Кировской области приняли решение с 5 марта полностью снять ограничения на работу салонов красоты, спа-салонов и соляриев, сообщили в оперштабе региона.

"С 5 марта возобновляется работа массажных салонов и соляриев. Салоны красоты, парикмахерские, косметические и спа-салоны могут оказывать весь спектр услуг. При этом остаются в силе все санитарные требования: обязательное ношение масок и использование антисептиков. Соответствующее поручение дал губернатор Кировской области Игорь Васильев в связи с многочисленными обращениями кировчан и снижением динамики по заболеваемости", - говорится в сообщении.

Остальные ограничения продолжают действовать до отмены режима повышенной готовности. В регионе по-прежнему запрещены массовые мероприятия, не допускается проведение ночных дискотек и курение кальянов.

В Кировской области за сутки выявлено 124 новых случая заражения COVID-19 с симптомами заболевания. На стационарном лечении находятся 2 332 человека, в амбулаторных условиях проходят лечение 3 018 пациентов.