Финляндия вновь ввела режим чрезвычайного положения из-за пандемии

ХЕЛЬСИНКИ, 1 марта. /ТАСС/. Власти Финляндии вновь ввели в стране режим чрезвычайного положения из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Об этом сообщила в понедельник премьер-министр Санна Марин,

"Чрезвычайное положение вводится на тех же основаниях, что и год назад", - сказала она.

Правительство также передало в парламент предложение закрыть рестораны, которое коснется регионов, находящихся в фазе ускорения пандемии и распространения коронавируса. На его рассмотрение уйдет несколько дней.

По словам Марин, при серьезном ухудшении ситуации в арсенале правительства присутствует также такая мера, как введение комендантского часа. На прошлой неделе стало известно, что с 8 по 28 марта в стране объявляется локдаун.

Число случаев заражения коронавирусом в Финляндии увеличилось за сутки на 392 и достигло в понедельник 58 064. Всего от осложнений, вызванных инфекцией, в стране умерли 742 человека. Тестирование на коронавирус прошли более 3 млн жителей. Кроме того, в стране выявлено 1 232 случая заражения новыми штаммами коронавируса.

С 19 марта по 13 мая 2020 года Финляндия закрывала границы, чтобы помешать распространению коронавируса. С 19 сентября страна разрешила въезд без необходимости самоизоляции гражданам государств, в которых число случаев заражения не превышает 25 на 100 тыс. жителей в последние две недели. Граница Финляндии с РФ останется закрытой для туристов как минимум до 18 марта.