Режим повышенной готовности продлили в Вологодской области до 31 марта

ВОЛОГДА, 1 марта. /ТАСС/. Власти Вологодской области продлили режим повышенной готовности, введенный в связи с пандемией, до 31 марта 2021 года включительно. Все действующие ограничения по коронавирусу в регионе сохраняются, сообщил в понедельник губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

"Мы видим, что пандемия продолжается, поэтому мы приняли решение и продлили действие режима повышенной готовности до 31 марта 2021 года включительно. Все ранее введенные ограничения продолжают действовать - масочный режим и социальная дистанция в местах массового пребывания людей", - сказал губернатор на оперативном совещании областного правительства.

На 1 марта в области подтверждено 39 415 заразившихся коронавирусом, прирост за сутки - 157 случаев. Выздоровели 36 164 человека, умерли 809 человек. Моногоспитали загружены на 61%.