Новую партию вакцины "Спутник V" доставили в Республику Сербскую

БЕЛГРАД, 1 марта. /ТАСС/. Новая партия российской вакцины от коронавируса "Спутник V" поступила в понедельник в Республику Сербскую (энтитет Боснии и Герцеговины). Груз встретили премьер правительства Республики Сербской Радован Вишкович и министр здравоохранения Ален Шеранич.

"Республика Сербская и ее власти выполнили свои обещания гражданам и предоставили вакцины "Спутник V". Сегодня прибыла партия препарата, которая будет направлена в больницы", - заявил премьер Вишкович. Премьер отметил, что до сих пор из ЕС не поступило ни одной вакцины по программе COVAX, призванной обеспечить доступность препаратов от коронавируса для развивающихся стран.

В свою очередь министр здравоохранения Шеранич заявил о начале массовой вакцинации в стране: "Мы счастливы принять сегодня новую партию российской вакцины. Она будет использована в домах престарелых и для медработников. Таким образом мы закроем первую очередь вакцинации. С поступлением партии российских вакцин можно говорить о начале массовой вакцинации".

12 февраля в Республике Сербской стартовала вакцинация российским препаратом "Спутник V". Первая партия вакцины была доставлена на аэродром в Сараево 1 февраля. Всего власти намереваются вакцинировать около 200 тыс. человек при населении в 1,5 млн.

Россия первой в мире 11 августа 2020 года зарегистрировала вакцину от коронавируса, получившую название "Спутник V". Препарат разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи и является векторной вакциной на основе аденовируса человека. "Спутник V" входит в тройку мировых вакцин против коронавируса по количеству полученных одобрений государственными регуляторами. В настоящее время она зарегистрирована также в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории, Сент-Винсенте и Гренадинах, Казахстане, Узбекистане, Габоне, Сан-Марино, Гане, Сирии, Киргизии, Гайане, Египте и Гондурасе.