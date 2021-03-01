Роскомнадзор разработал единую форму согласия на обработку персональных данных

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Роскомнадзор разработал специальную форму согласия на обработку персональных данных в развитие вступившего в силу закона, запрещающего распространять личную информацию без согласия ее владельца. Об этом в понедельник сообщил первый замглавы комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский ("Единая Россия").

По словам парламентария, которого цитирует пресс-служба фракции, Роскомнадзор в качестве уполномоченного органа уже подготовил специальную форму согласия, соответствующий приказ находится на утверждении в Минюсте. "Коллеги были намерены сделать ее в наиболее простой и доступной форме для комфорта граждан. Я также надеюсь, что в целом форма согласия на обработку персональных данных в обозримом будущем сможет обрести унифицированный вид, люди фактически заранее будут знать ее содержание", - отметил он.

Депутат также напомнил, что по новому закону граждане смогут свободно отзывать согласие на обработку персональных данных - как письменно, так и в электронном виде через специальную систему. "Новый закон закрепляет правило, что молчание или бездействие гражданина ни при каких обстоятельствах не может считаться согласием на обработку его персональных данных, разрешенных им для распространения", - пояснил единоросс.

"Актуальная редакция закона "О персональных данных" - это очередной шаг по совершенствованию всего механизма защиты персональных данных от их недобросовестного и незаконного распространения. Теперь у граждан появится возможность указывать, какие именно персональные данные можно обрабатывать и собирать, а какие можно распространять и передавать дальше", - заключил Боярский.

Закон о запрете распространения персональных данных граждан России без их специального согласия вступил в силу с 1 марта. Операторы теперь обязаны удалять персональные данные по первому запросу их владельца. Граждане могут потребовать от любого ресурса в сети (сайт, соцсеть, мессенджер и т. д.) прекратить распространять их персональные данные. У администрации ресурса будет три дня на рассмотрение заявки и принятие решения по ней. Если через три дня ресурс продолжает распространять данные, гражданин вправе подать в суд.