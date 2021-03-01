Эксперт: нейтрализующие коронавирус антитела образуются только у 50% перенесших инфекцию

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Только половина пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию, обладают вируснейтрализующими антителами. Об этом сообщил директор Института биомедицинских исследований и терапии, заведующий кафедрой клинической иммунологии и аллергологии Института клинической медицины имени Склифосовского ФГАОУ ВО Первого Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова Минздрава России, академик РАН Александр Караулов.

"Оказалось, что только у 50% перенесших COVID-19 имеются антитела, которые являются вируснейтрализующими", - сказал он на круглом столе на тему "Иммунитет во время пандемии. Как защититься от вирусов?"

Как пояснил Караулов, это значит, что только у половины пациентов антитела способны подавлять связывание белка RBD - части вируса, которой он прикрепляется, - с рецептором клетки. К сожалению, по его словам, титр антител не всегда коррелируется с их способностью препятствовать инфицированию.

Специалист отметил, что врожденный иммунитет определяет многое, однако каждому доступно усиление иммунитета. "Это легко поддается коррекции: физкультура, сон, нормальный образ жизни, психоэмоциональный статус и так далее", - отметил он.

Ранее директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е. И. Марциновского Сеченовского университета Александр Лукашев в разговоре с ТАСС рассказал, что иммунная система человека априори "не знает", какое из антител окажется эффективнее, и вырабатывает случайным образом целый "пул" антител. Однако большая часть из них не будет вируснейтрализующей. По его словам, подавляющее большинство существующих тестов показывают уровень всех антител, а не только эффективных.