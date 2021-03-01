Эксперт заявил, что люди с высоким уровнем антител могут переболеть COVID-19 бессимптомно

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Человек с высоким уровнем антител к коронавирусу может переболеть COVID-19 бессимптомно, сообщил в понедельник главный внештатный специалист по ВИЧ-инфекции Минздрава России и Депздрава Москвы, руководитель международного центра вирусологии медицинского института РУДН Алексей Мазус.

"Сейчас есть мода мерить антитела <...>, хочу сказать, что это очень условные титры. Если титры есть, это дает возможность защиты, и человек с высокими титрами может бессимптомно переболеть несколько дней, такое тоже бывает. И человек с маленькими титрами может не болеть вообще никак и иметь достаточно серьезный иммунитет", - сказал он на круглом столе "Иммунитет во время пандемии. Как защититься от вирусов?".

Мазус добавил, что уровень антител - это тот индикатор, который не свидетельствует о полной безопасности.

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 4 257 650 случаев заражения, выздоровели 3 823 074 человека, умерли 86 455. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.