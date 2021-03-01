На улицах и в парках Петербурга высадят около 5 млн цветов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 марта. /ТАСС/. Сотрудники садово-парковых предприятий Санкт-Петербурга высадят в 2021 году на городских улицах и в парках около 5 млн цветочных растений и 11 тыс. деревьев. В Московском парке Победы уже высеяно почти 25 тыс. цветов разных видов, сообщила в понедельник пресс-служба городского комитета по благоустройству.

"Напомним, в этом году в рамках компенсационного озеленения в городе будет высажено почти 11 тыс. деревьев, около 66 тыс. кустарников и 5 млн двулетних и однолетних цветочных растений. В Московском парке Победы к концу февраля специалисты уже распикировали, то есть рассадили в индивидуальные емкости 14 тыс. двулетних виол Виттрока. К сегодняшнему дню также высеяны 5 тыс. гацаний, 7 тыс. флоксов, 4 тыс. лобелий и 8 тыс. цинерарий", - говорится в сообщении.

Работы пройдут и в Приморском парке Победы, там будет высажено более 9,5 тыс. многолетних растений.

Ранее сообщалось, что весеннее цветочное оформление начнется с посадки виолы в том числе в рамках подготовки к празднованию в городе 1 мая и Дня Победы. Специалисты комитета начали подготовку Петербурга к весне еще в феврале. Они разработали альбомы цветочного оформления города, в этом году петербургские улицы украсят более 40 видов и 100 сортов различных растений.

В прошлом году в городе высадили более 9 тыс. деревьев, 97 тыс. кустарников и почти 5 млн цветущих растений.