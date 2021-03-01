Конкурс среди вузов по истории предпринимательства объявлен в России

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Конкурс среди студентов и преподавателей вузов по истории предпринимательства "Наследие выдающихся предпринимателей России" начался в России в понедельник. Он проводится при поддержке Фонда Росконгресс и Фонда президентских грантов.

"Подать заявки на участие можно на сайте конкурса - росбизнеснаследие.рф. Они принимаются с 1 марта по 14 мая по 12 номинациям. Подведем итоги в День российского предпринимательства, в конце мая. Победители получат денежные призы и призы от партнеров конкурса", - сообщила в понедельник на пресс-конференции в ТАСС председатель оргкомитета конкурса, директор Музея предпринимателей, меценатов и благотворителей Надежда Смирнова.

По ее словам, принять участие могут студенты вузов, вне зависимости от их специализации. Для них доступны десять номинаций: "Истории успеха дореволюционного предпринимательства", "Вклад предпринимателей в развитие науки и образования", "Бизнес-прорывы: успех на международных рынках" и другие. Все работы студентов будут собраны в электронный сборник. Для преподавателей предусмотрены две номинации - "Лучшие курсы по истории предпринимательства" и "Лучшие монографии по истории предпринимательства".

В рамках конкурса также будет проведена серия онлайн-мероприятий как по истории предпринимательства, так и по современным практикам бизнес-образования - презентации спецкурсов, деловые игры, мастер-классы, онлайн-лекции. Для самых активных вузов будут созданы выставки по истории регионального предпринимательства, которые будут представлены на партнерских площадках в регионах.

Вице-президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Елена Дыбова отметила, что палата "на протяжении более трех лет активно поддерживает и развивает в России семейное предпринимательство". "Как показывают наши опросы в регионах, 74% наших с вами предпринимателей - это семейные компании. Причем в 57% из них пока работает только одно поколение, практически у 40% - два поколения и у 7% - три поколения в бизнесе", - отметила она на пресс-конференции.

История современных предпринимателей

Глава департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин, участвовавший в пресс-конференции в онлайн-формате, предложил организовать дополнительную номинацию, которая будет посвящена историям успеха сегодняшних бизнесменов - выпускников вузов.

"Наше предложение - сделать отдельную номинацию внутри конкурса, для которой департамент сам сформирует призовой фонд. Она будет и для преподавателей, и для студентов, которые смогут написать истории о сегодняшних предпринимателях. Самое главное, чтобы это был выпускник, который олицетворяет предпринимательство. И это будет лучшая история успеха, на которую можно сегодня ориентировать сегодняшнюю молодежь", - сказал он, а председатель оргкомитета конкурса одобрила это предложение.

Фурсин также добавил, что сейчас столичные власти ведут активную работу, связанную с поддержкой и популяризацией предпринимательства среди школьников, студентов вузов и колледжей.