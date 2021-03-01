Дети нашли 21 минометную мину времен войны в лесу под Калининградом

КАЛИНИНГРАД, 1 марта. /ТАСС/. Дети обнаружили более 20 минометных мин времен Великой Отечественной войны в лесу близ дороги у поселка Горино Неманского городского округа в Калининградской области. Информация о находке передана в саперное подразделение, район оцеплен, сообщила в понедельник администрация муниципалитета на своей странице во "ВКонтакте".

"Сообщение о находке поступило вчера в районе пяти часов вечера, опасные снаряды нашли дети, прогуливаясь в лесу недалеко от дороги. Ребята благоразумно сообщили о снарядах взрослому человеку, который позвонил в экстренные службы. Неманские полицейские сразу же выехали на место и оцепили район. На лесном участке, где находится 21 минометная мина 76 калибра, установлено круглосуточное дежурство", - говорится в сообщении.

Отдел по делам ГО и ЧС администрации муниципалитета обратился в военкомат города Советска с просьбой направить саперное подразделение для разминирования опасного места. Мины вывезут 1 марта, отмечается в сообщении администрации.

В январе-апреле 1945 года на территории современной Калининградской области проходила Восточно-Прусская стратегическая наступательная операция советских войск. На местах сражений находят неразорвавшиеся боеприпасы военных лет.