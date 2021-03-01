Глава Минздрава Украины публично вакцинировался препаратом Covishield

КИЕВ, 1 марта. /ТАСС/. Глава Минздрава Украины Максим Степанов публично вакцинировался против коронавируса препаратом Covishield, разработанным британско-шведской компанией AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом и произведенным в Индии. Процедуру в понедельник транслировал в прямом эфире Минздрав в Facebook .

После укола Степанов пошутил, что чувствует себя лучше, чем до него, и добавил, что своим примером доказывает безопасность вакцины.

Украина начала кампанию по вакцинации от коронавируса одной из последних в Европе, после того как в страну были доставлены из Индии первые 500 тыс. доз препарата Covishield, разработанного британско-шведской компанией AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом. В первую очередь прививки получают медики. Всего в государстве зарегистрированы две вакцины - Covishield, а также препарат американской компании Pfizer. По данным правительства, Украина ожидает поставки более 100 тыс. доз вакцины Pfizer, около 2 млн доз китайской Sinovac, почти 4 млн доз AstraZeneca и 15 млн доз NovaVax. От российских препаратов Киев отказался.

За прошедшие сутки в стране зарегистрировали 4 285 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число случаев инфицирования на Украине достигло 1 352 134, выздоровели 1 171 724 человека, умерли - 26 050.